Pollution : la circulation différenciée est mise en place dans la métropole lilloise, la vitesse abaissée

La circulation différenciée est mise en place mercredi 4 décembre dans 12 communes de la métropole lilloise. Dès 6h du matin et jusqu'à minuit, seuls les véhicules portant une vignette Crit'air 0 à 3 pourront circuler dans la zone concernée. La vitesse est abaissée de 20km/h à Lille et Valenciennes.

Seules les voitures portant une vignette Crit'air de 0 à 3 pourront circuler mercredi 4 décembre dans la métropole lilloise dès 6 heures du matin. Avec le froid, on se chauffe plus, et nos chauffages rejettent des particules dans l'air. Voilà ce qui est à l'origine d'un épisode de pollution aux particules fines. Le préfet du Nord a pris deux arrêtés hier soir.

12 communes concernées pas la circulation différenciée

Mesure phare: à partir de mercredi matin 6 heures, et jusqu'à minuit, la circulation différenciée est mise en place à Hellemes, Lambersart, Lezennes, Lille, Lomme, La Madeleine, Marcq en Baroeul, Marquette lez Lille, Mons en Baroeul, Ronchin, Saint André lez Lille, et Sequedin. C'est la sixième fois depuis le début de l'année que la préfecture du Nord met en place ce dispositif.. Concrètement, seules les voitures portant une vignette Critair de 0 à 3 pourront circuler, ainsi que les poids lourds ayant une vignette de 0 à 4.

Il y a quelques exceptions à cette interdiction tout de même. Les grands axes comme la RN227, la RD657, l'A1, l'A22 ou l'A25 ne ne sont pas concernés. Ensuite, si vous êtes plus de deux dans la voiture, si vous roulez à moto, vous pouvez passer, tout comme, évidemment, les véhicules de secours.

Le Pass'Environnement activé

Comme à chaque fois que la circulation différenciée est mise en place, le Pass'Environnement est valable sur tout le réseau de transport en commun d'Ilévia.

Dans le même temps, et toujours à cause de la pollution, la vitesse est abaissée de 20 kilomètres heures à Lille et à Valenciennes. On roule donc à 110 au lieu de 130 sur les autoroutes, à 90 au lieu de 110 sur les autres axes. Cette mesure est prise au moins jusqu'à jeudi 5 décembre.