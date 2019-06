Pollution : la circulation différenciée maintenue ce weekend sur l'agglomération de Strasbourg

Strasbourg, France

La préfecture du Bas-Rhin fait savoir que le dispositif de circulation différenciée est maintenu pour ce weekend, tout comme la diminution des vitesses de 20 kilomètres heures. La situation actuelle, et surtout la météo ne permettent pas la levée du dispositif explique les pouvoirs publics. Cela fera donc quatre jours consécutifs. Seuls les véhicules possédant les vignettes crit'air vertes, 1, 2 et 3 peuvent circuler samedi et dimanche, entre 6 heures et 22 heures.

Et maintenant des amendes

Par ailleurs, dans son communiqué la préfecture annonce la fin de la période de tolérance: "Après deux journées de contrôles pédagogiques, les forces de l’ordre procéderont désormais à des verbalisations en cas d’infraction (contravention de 3ème classe avec amende de 68 € minorée à 45 € pour les véhicules légers et contravention de 4ème classe avec amende de 135 € minorée à 90 € pour les plus de 3,5T)."