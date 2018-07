En raison du pic de pollution à l'ozone, la circulation différenciée est mise en place pendant trois jours à Paris et en petite couronne. A partir de mercredi, les véhicules avec vignette Crit'Air 4 et 5 n'ont pas le droit de rouler dans le périmètre à l'intérieur de l'A86.

Paris, Île-de-France, France

Les véhicules les plus polluants interdits mercredi à Paris et en petite couronne. Au troisième jour d'un épisode de pollution à l'ozone, la préfecture de police de Paris a décidé de mettre en place la circulation différenciée. A partir de mercredi 5h30 et jusqu'à vendredi 27 juillet à minuit, les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 4 et 5, ainsi que les véhicules non classés, sont interdits de circuler dans le périmètre situé à l'intérieur de l'A86.

Les véhicules Crit'Air 5 sont déjà interdits dans Paris de 8h à 20h en semaine. Les véhicules Crit'Air 4 correspondent à des voitures immatriculées avant 2006 pour les diesel et avant 1997 pour les voitures essence (pour les deux-roues, c'est avant 2004 et avant 2005 pour les utilitaires). "Cette interdiction permet de _réduire de 32% la part d'oxydes d'azote provenant du trafic_", assure la préfecture de police dans un communiqué.

Forfait anti-pollution dans les transports

La Ville de Paris, qui réclamait cette mesure depuis lundi, se félicite de sa mise en place. Elle a décidé de reconduire la gratuité du stationnement résidentiel pour mercredi. Un forfait journalier "anti-pollution" à 3,80 € est par ailleurs mis en place dans les transports en commun mercredi et jeudi. Il permet de voyager de manière illimitée sur tout le réseau francilien.

Les mesures restrictives déjà mises en place mardi par la préfecture de police sont par ailleurs reconduites. La vitesse est réduite de 20 km/h sur les axes principaux et les poids lourds de plus de 3,5 T en transit doivent contourner l’agglomération parisienne par la Francilienne.

Pour toute question, la préfecture de police a activé une cellule d'information : 0811 00 06 75. Elle est ouverte mardi de 18h à 21h et mercredi de 07h à 20h.