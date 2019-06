Pollution : la circulation différenciée reconduite vendredi dans l'Eurométropole de Strasbourg

Strasbourg, France

Il faudra ressortir votre vignette Crit'Air vendredi 28 juin, si vous circulez dans l'Eurométropole de Strasbourg. Interviewé jeudi au matin sur France Bleu Alsace, en direct d'un point de contrôle, le directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, Dominique Schuffenecker, a précisé que la circulation différenciée serait reconduite le lendemain, dans les 33 communes de l'agglomération.

La circulation différenciée sera-t-elle maintenue samedi ? "C'est vraisemblable qu'elle le soit, mais c'est trop tôt pour le dire", précise Dominique Schuffenecker.

Vers un durcissement de la réglementation ?

Aux automobilistes qui se plaignent de devoir laisser leur voiture au garage, le directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin répond : "Je comprends que cette mesure pose des difficultés à certains, mais il y a un acte de responsabilité de chacun d'entre nous face au phénomène de pollution qui pose de réelles difficultés en terme de santé publique".

Vendredi, les règles seront les mêmes : à partir de 6 heures du matin, les vignettes Crit'air 4 et 5 sont interdites de circulation dans l'Eurométropole, les vignettes 0, 1, 2 et 3 permettent quant à elles de circuler. La préfecture réfléchit à durcir la réglementation à l'avenir, lors d'autres pics de pollution, et interdire de circulation les vignettes Crit'Air 3.