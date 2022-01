Pollution : la vitesse abaissée de 20 km/h sur de nombreuses routes du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Oise

Plusieurs mesures ont été prises ce vendredi 14 janvier en raison d'un épisode de pollution aux particules fines dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Oise. La vitesse est notamment abaissée de 20 km/h sur toutes les routes à plus de 90 km/h.

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a pris des mesures ce vendredi 14 janvier en fin de journée pour lutter contre la pollution aux particules fines qui persiste dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Oise.

La vitesse est abaissé de 20 km/h sur tous les axes à 90km/h ou plus, 70 km/h sur les routes à 80 km/h. Il est interdit de brûler à l'air libre des déchets verts et d'utiliser des tailles-haies ou des tondeuses à moteur thermique. Pas possible non plus d'utiliser du white spirit ou des produits à base de solvants organiques.

Pour les agriculteurs, les pratiques de l’écobuage et du brûlage à l’air libre des sous-produits sont interdites. L’épandage de fertilisants doit être reporté si cela est possible indique le préfet. L'arrêté court jusqu'à 23h59 ce samedi soir et pourra être reconduit.