Pollution : la vitesse passe de 90 km/h à 70 km/h sur les routes de la vallée de l'Arve

Des températures froides, et une météo anticyclonique : de quoi faire grimper la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Les concentrations de particules fines ont augmenté, et un épisode de pollution atmosphérique de type "combustion" est en cours. Une vigilance orange est activée pour la vallée de l'Arve, et une vigilance jaune pour le bassin lémanique.

La vitesse abaissée dans la vallée de l'Arve

La vitesse autorisée est temporairement fixée à 70 km/h sur les axes routiers habituellement à 90 km/h et 80 km/h. A noter que, comme chaque année, les mesures saisonnières fixant la vitesse sur autoroute à 110 km/h sont déjà en vigueur, depuis le début du mois de novembre. La préfecture précise que les contrôles de pollution des véhicules sont renforcés.

Parmi les autres mesures figure l'interdiction de l'écobuage pour le secteur agricole, ainsi que le brûlage de tout type de déchets. La préfecture de Haute-Savoie recommande également aux particuliers de "maîtriser" la température dans les habitations, en moyenne à 18°C.

Les mesures d'abaissement de vitesse autorisée entrent en vigueur à partir de ce jeudi 26 novembre. Les autres mesures sont d'ores et déjà effectives depuis la veille, ce mercredi.