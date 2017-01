Pollution : la vitesse réduite de 20 km/h ce dimanche sur la rocade bordelaise

En raison du pic de pollution, la préfecture de la Gironde a décidé de réduire les vitesses maximales autorisées de 20 km/h sur la rocade de Bordeaux. La mesure sera effective ce dimanche, et des contrôles de police auront lieu.

Mesure exceptionnelle sur la rocade bordelaise : à cause du pic de pollution qui persiste dans notre département, le Préfet de Gironde Pierre Dartout a décidé de réduire les vitesses maximales autorisées sur la rocade bordelaise de 20 km/h.

"Cette limitation sera effective à partir de dimanche 22 janvier 2017 à 0h00 jusqu’au lundi 23 janvier à 0h00. Elle s’appliquera à tous les véhicules à moteur, sur toutes les sections où la vitesse est habituellement égale ou supérieure à 70 km/h sur l’ensemble de la rocade bordelaise" indique la préfecture.

Les forces de l'ordre contrôleront votre vitesse

La Préfecture de Gironde indique que des policiers seront présents sur la rocade de Bordeaux pour des contrôles de vitesse. Les panneaux afficheront le message aux automobilistes.

Enfin, la préfecture interdit les pratiques d’écobuage, de brûlages dirigés et de toute opération de brûlage à l’air libre des résidus ou sous-produits agricoles et forestiers, sauf en cas de problèmes sanitaire avéré (cas de l’incinération des végétaux comportant des maladies et des bois termités).

Toute opération doit être reportée jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.