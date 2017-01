Pollution : les limitations de vitesse pas vraiment respectées par les automobilistes bretons

Depuis dimanche matin, à cause d'un pic de pollution, la vitesse est limitée à 90 km/h au lieu de 110 sur les voies express des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Une mesure "assez peu efficace" selon l'institut Air Breizh.

La Bretagne est confrontée à un pic de pollution depuis plusieurs jours. Le taux de particules fines dans l'air est plus élevé que la normale. Des procédures d'alertes ont été déclenchées par les préfectures du Morbihan, des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Conséquence : la vitesse est réduite à 90 km/h au lieu de 110 sur les voies express de ces trois départements. Une mesure maintenue ce mardi dans les Côtes d'Armor et Ille-et-Vilaine, mais pas dans le Morbihan.

En faisant un trajet d'une heure sur la voie-express entre Quimper et Lorient, on se rend compte que la limitation n'est pas vraiment respectée. Lorsqu'on roule à 90 km/h, notre voiture se fait très régulièrement doubler par d'autres automobilistes. Et même en poussant à 105-110, on est encore les plus lents sur la route.

Je suis au courant parce que je suis gendarme ! Mais je pense que ça ne sert à rien, personne ne le respecte !" une automobiliste croisée près de Ploemeur

Une mesure qui réduit la pollution mais pas de façon sensible

Les avis divergent sur l'efficacité de cette mesure. Selon l'ADEME, la pollution peut être réduite de 20 à 25 % grâce à ce genre de limitation de vitesse. En revanche, du côté d'Air Breizh, l'institut qui mesure le taux de particules fines dans l'air , on est plus nuancé.