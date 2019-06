POLLUTION Les mesures de circulations différenciées sont étendues en Isère

Grenoble, France

L'épisode de pollution à l'ozone s'aggrave sur le département de l'Isère. Depuis ce vendredi soir l'alerte est passé au niveau 2 et des mesures supplémentaires de restrictions de circulation sont mises en place dès 5h ce samedi matin.

L'interdiction de circuler avec un véhicule sans vignette Crit'air (véhicule trop vieux pour avoir une vignette) s'étend au sud Isère et concerne donc désormais TOUT le département. C'était le cas déjà des abaissements de vitesse sur les grands axes.

Par ailleurs, et après la Métropole grenobloise, il est désormais interdit de circuler avec des véhicules à vignette Crit'air supérieure à 3 au nord du département sur le territoire de la Capi dans les communes de Bourgoin-Jallieu, La Verpillière, Villefontaine l'Isle d'Abeau, Vaulx-Milieu et Saint-Quentin- Fallavier, et dans l'agglomération viennoise à Vienne, Seyssuel, Pont-Evêque et Chasse-sur-Rhône.

Le brûlage de déchets, les feux d'artifices et les barbecue "à combustibles solides" sont également interdits dans le département jusqu'à nouvel ordre par l'arrêté préfectorale en vigueur