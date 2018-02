Haute-Garonne, France

Il fait froid, beau et il n'y a pas de vent : toutes les conditions sont réunies en Haute-Garonne pour un épisode de pollution. La qualité de l'air est mauvaise dans tout le département, de 8 sur une échelle qui va jusqu'à 10 selon le barème d'Atmo Occitanie, l'organisme chargé de la surveillance atmosphérique, et ça ne devrait pas s'améliorer dans les prochains jours.

La pollution est concentrée autour des grandes villes de la région, mais c'est la Haute-Garonne qui est le département le plus touché - Atmo Occitanie

110 km/h sur autoroute, 70 km/h sur le périphérique toulousain

Pour limiter l'émission de polluants, le préfet de Haute-Garonne a donc décidé de diminuer de 20 km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes du département : 110 km/h sur les autoroutes habituellement limitées à 130km/h, 90 km/h sur les portions limitées à 110 km/h, et 70 km/h sur les routes limitées à 90 km/h, y compris la rocade toulousaine. Dans le Tarn, où l'air est u peu moins pollué, la procédure d'information et de recommandation au public a été déclenchée.

Adapter son comportement

Pour limiter la pollution de l'air, la préfecture recommande également d'adapter son comportement : réduire la vitesse sur toutes les routes, faire du covoiturage, et privilégier au maximum les transports en commun ou les modes de déplacement non polluants comme la marche ou le vélo. Évitez également de faire du feu, et d'utiliser des groupes électrogènes.

Pour les personnes les plus sensibles à la pollution, le mieux est d'éviter les grands axes routiers, les activités physiques en intérieur ou en extérieur, et de manière plus générale les activités qui demandent de l'effort.

Pas encore d'interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants

Si cet épisode de pollution continue en début de semaine, la préfecture pourrait mettre en place des restrictions de circulation à l'intérieur du périphérique toulousain pour les véhicules les plus polluants et ceux qui n'ont pas de vignette Crit'air. Cette mesure a été adoptée au mois de novembre, mais n'a encore jamais été appliquée. Elle pourrait être déclenchée dès mardi.