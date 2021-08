Les usagers de la ligne Limoges-Paris gagneront vingt minutes de trajets d'ici 2026

Le POLT (Paris – Orléans – Limoges – Toulouse) fait régulièrement l'objet de débats quant aux temps de parcours de sa ligne. Depuis 2017 deux grands chantiers ont été engagés.

L'un concerne la remise à niveau de l'infrastructure, financé par l'Etat et les collectivités à hauteur de 1.5 milliards d'euros. L'autre chantier porte sur la modernisation de la ligne POLT notamment de la signalisation ferroviaire.

Limoges - Paris en 2H55 d'ici 2026

Le chantier d'infrastructures permettra de réaliser Limoges-Paris sous la barre des trois heures de trajets, 2H55 exactement d'ici 2026.

Le chantier de modernisation permettra de passer dans un second temps, à un temps de trajet de 2H49 : "tout dépendra des investissements, explique Florent Kunc le directeur territorial adjoint de SNCF Réseau, on peut viser 2026 ou au-delà mais tout dépendra aussi des décisions".

Les matériels roulants des trains sont en train d'être renouvelés pour passer à une vitesse de 200 km/h, afin de retrouver la performance nécessaire dans quelques années pour abaisser encore le temps de trajet à 2H30.

Une somme de 300 millions d'euros est accordée pour la régénération des voies et 700 millions d'euros pour le renouvellement des rames avec une première livraison prévue en 2023 : "c'est plus que nécessaire et ça aurait dû être fait depuis longtemps", selon Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports. L'Etat finance donc les deux tiers du projet de modernisation, les collectivités et SNCF Réseau financent le reste.

Un recul par rapport au schéma directeur

L'objectif des 2H49 de trajet de Limoges à Paris est toujours de mise mais seulement dans un second temps, si les financements le permettent.

Un recul selon Jean-Claude Sandrier, le président de l'association des usagers Urgence POLT de Limoges : "ce temps de trajet on le donne en augmentation permanente. Oui on gagne quand même 20 minutes mais ce n'est pas ce qui est indiqué dans le schéma directeur, je suis très surpris. Est ce que cela est dû à des difficultés supplémentaires dans la région parisienne ? Il faut régler cette question. C'est inadmissible. Nous avons réalisé une étude qui montre que nous pouvons faire le trajet en 2H30".

Selon Jean-Claude Sandrier, ce recul viendrait de la difficulté à faire cohabiter les TER et le POLT. Il souhaiterait que les études soient reprises.