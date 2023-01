POLT : jusqu'à 5h de retard pour les trains de la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse suite à une panne

La circulation des trains Intercités a été interrompue plusieurs heures ce dimanche matin entre Toulouse, le Limousin et Paris, suite à une panne sur la ligne POLT.

Un train Intercités de nuit est tombé en panne à 6h ce dimanche matin sur la ligne POLT, provoquant une interruption totale du trafic et d'importants retards pour les voyageurs entre Paris, Orléans, Limoges et Toulouse. Certains trains étaient annoncés avec 3h de retard pour les passagers brivistes et jusqu'à 5h pour les Toulousains. La circulation des trains a repris progressivement à 10h, mais sur une voie. La SNCF prévoit donc des perturbations jusqu'en fin de journée sur cette ligne POLT.

ⓘ Publicité

Un problème d'alimentation électrique

C'est un problème d'alimentation électrique qui a semé la pagaille, au niveau de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Il a fallu plusieurs heures pour acheminer une locomotive de secours, chargée de tracter le train en panne jusqu'à Paris. Certains voyageurs bloqués sur la ligne ont été transférés dans un autre train, afin de poursuivre leur trajet jusqu'à Paris via un autre itinéraire.