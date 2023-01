POLT : face à "l'union sacrée" des territoires, la SNCF annonce un 10e aller-retour dès le mois d'avril

Elus, représentants de chambres consulaires ou encore collectivités territoriales : tous étaient présents à Chateauroux ce mardi matin pour une réunion autour de la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Parmi eux, on trouvait notamment des représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corrèze, de Haute-Vienne, ainsi que Limoges Métropole ou la ville de Limoges.

Suite à cette réunion, les différents élus ont réclamé "dans les plus brefs délais qu’une délégation représentant nos territoires puisse être reçue par la Première ministre" mais aussi la "constitution d’un groupe de travail interministériel avec les ministres concernés." Avant d'ajouter : "En l’absence d’écoute de la part de décideurs gouvernementaux, nous organiserons une grande mobilisation à Paris."

"L'important, pour moi, c'est de montrer à nos partenaires que ce n'est pas un combat de Limoges contre Paris" réagit Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole. "La seule façon, pour moi, d'obtenir des avancées concrètes pour nos concitoyens sur cette ligne-là, c'est l'union sacrée de tous les territoires et bords politiques. C'est le seul moyen d'obtenir l'oreille du gouvernement et de SNCF Réseau et des actes concrets".

Un dixième aller-retour dès le mois d'avril

Premier acte concret, peut-être, celui de la SNCF qui annonce, en marge de cette réunion, un dixième aller-retour dès le mois d'avril. "Il avait été supprimé les années précédentes puisqu'on était plus en mesure de le proposer à cause d'importants travaux" explique Amandine Thomas-Commin, la directrice d'Intercités SNCF. "C'est une offre en plus, ce sont des arrêts en plus, c'est du positif" conclut-elle, tout en rappelant que pour ce qui est d'autres cadencements, cela relève de l'Etat, dans le cadre du nouveau schéma directeur associé à la livraison du nouveau matériel.