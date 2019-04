Pont d'Arc : le casse-tête du parking

La fermeture du parking du Pont d'Arc provoque une pagaille impressionnante. En cause, un conflit entre la propriétaire du terrain et le conseil départemental.

Vallon-Pont-d'Arc, France

ILe conseil départemental a lancé un vaste plan de réaménagement de la combe d'Arc. Il s'agit de le qualifier pour le faire classer grand site de France. Les travaux durent depuis plusieurs années. Et cette année, le département devait acquérir le grand parking situé devant le pont d'Arc. Là où tout le monde se gare en été. Seulement voilà la discussion avec la propriétaire est bloquée. Et elle a décidé d'en barrer l'accès.

Une négociation au point mort

Les deux parties ne sont pas d'accord sur le prix. Un prix a été fixé dit le conseil départemental et nous ne reviendrons pas dessus. Un prix a été évoqué lors d'échange téléphonique et par mail mais rien d'officiel dit la propriétaire. Dans tous les cas, elle juge son indemnisation trop faible. Car la vente de ce terrain d'un hectare entraîne un préjudice pour ses autres parcelles. Elle perd ainsi le parking lié à l'auberge du pont d'Arc dont elle est propriétaire et qu'elle a mis en gérance. Et elle n'aura plus accès à ses vignes qui seront enclavées. Sans solution, l'affaire se réglera devant le juge des expropriations.

Le parking reste vide, fermé au public © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Nous allons créer une centaine de places de parkings sur les terrains du département explique Laurent Ughetto, président du conseil départemental de l'Ardèche.

Le département a décidé de parer au plus pressé, c'est-à-dire de créer une centaine de places sur les terrains déjà acquis par la collectivité. Et c'était bien l'objectif final de limiter le nombre de voitures au pont d'Arc en instaurant des navettes depuis Vallon-Pont-d'Arc. Mais il n'était pas question de le faire aussi brutalement : la question du parking est un sujet sensible. Il s'agit maintenant pour le département de négocier avec la communauté de communes des gorges de l'Ardèche la mise en place de navettes plus tôt dans la saison et plus fréquentes pour essayer de désengorger l'accès au site naturel le plus couru d'Ardèche.

Les voitures contraintes de se garer le long de la route © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les voitures sont désormais obligées de se garer le long de la route. Et lorsque passe un car, il n'est plus possible de croiser. Les bouchons se succèdent durant les week-end. On n'imagine ce que ce sera en saison avec le balai des remorques de canoë.