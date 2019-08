Pont d'Arc : le stationnement plus facile que prévu

Vallon-Pont-d'Arc, France

Le parking privé du Pont d'Arc a rouvert le 29 juin à la veille de la haute saison en Sud Ardèche. Alors qu'un conflit oppose le conseil départemental à sa propriétaire, cette dernière avait décidé au printemps de condamner son accès. Une procédure d'expropriation est en cours.

Un conflit entre la propriétaire et le conseil départemental

L'opération Grand Site a débuté il y a trois ans. Elle a pour but de faire classer la combe d'Arc "Grand Site de France". Mais pour ça il faut respecter quelques critères et notamment réduire l'impact des voitures sur le paysage. Les voitures ne peuvent déjà plus stationner le long de la route des gorges en aval du Pont d'Arc. Un parking a été créé au belvédère du Pont d'Arc. La prochaine étape est donc le réaménagement de ce terrain vague en amont du site en y réalisant un parking mieux intégrer dans le paysage et plus restreint. Mais les négociations pour l'achat du terrain entre sa propriétaire et le conseil départemental n'aboutissent pas et une procédure d'expropriation a été lancée en mai dernier. C'est alors que la propriétaire a décidé de fermer son parking pour la durée de la saison nous avait précisé son avocat. Branle-bas de combat au conseil départemental qui avait alors décidé d'aménager rapidement une vingtaine de places de parking pour limiter les dégâts.

Pourquoi rouvrir ce parking fin juin ?

Selon la famille, leurs terrains exceptionnellement situés ont depuis des générations été mis à disposition des ardéchois et des touristes. Il n'y avait pas de raison que ça change cette saison. La famille ajoute qu'il faut aussi laisser travailler les gens. La propriétaire du terrain possède également l'Auberge du Pont d'Arc, son frère gère un hôtel sur le site et une restauration rapide à proximité de la plage amont du Pont d'Arc. L'absence de possibilité de se garer devait compliquer la tâche de ces activités très saisonnières.