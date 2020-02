Pont dangereux en Creuse : l'Etat peut-il financer les travaux ?

En France, l’état des ponts est très inquiétant. D’après le Sénat, 10% des 250 000 ponts seraient en mauvais état, donc dangereux.

Après l’effondrement du pont de Gênes (Italie, août 2018, 43 morts) et celui de Mirepoix-sur-Tarn (novembre 2019, 2 morts), le gouvernement avait promis des mesures pour sécuriser les ponts. Mais on ne voit rien venir, il n'y a rien dans le budget de l’Etat pour 2020.

En Creuse, il y a des ponts en très mauvais état. Exemple, le pont Maurice Gaumet, entre Boussac-Bourg et Saint-Silvain-Bas-le-Roc.

"Pourquoi est-ce qu'il ne s'écroulerait pas ?"

Construit il y a plus de 80 ans, ce pont en béton enjambe la Petite Creuse sur un peu moins de 100 mètres. Sa structure s’est affaissée dans les années 90, depuis le tablier ressemble à un tapis froissé. "On commence à voir la ferraille à travers le béton", raconte Bernard, le riverain le plus proche du pont. "Des fois on se pose la question, _pourquoi est-ce qu'il ne s'écroulerait pas ? On en entend parler ailleurs alors pourquoi pas chez nous_."

Lepont Gaumet © Radio France - Fabien Arnet

Lorsqu'il s'est affaissé, le service des routes a interdit le passage des véhicules lourds... sans succès. Des camions et des tracteurs ont continué de passer sur le pont, lequel s'est de nouveau affaissé. Depuis quelques années, des structures métalliques empêchent les véhicules de plus d' 1,5 tonne de passer. "Dans la mesure où il n'y aura pas de surcharge, ça peut durer peut-être encore quelques années comme ça, je ne sais pas", s'interroge Daniel, il emprunte régulièrement le pont. "Mais je suis assez surpris que, depuis le temps, rien n'a été fait."

L'une des plaques sur le pont Gaumet © Radio France - Fabien Arnet

Rien n'a été fait, surtout pour des raisons financières. Ni par le service des routes quand il gérait le pont, ni par les communes de Boussac-Bourg et Saint-Silvain-Bas-le-Roc qui en ont la charge désormais.

Les Sénateurs réclament 1,3 milliards d'euros sur 10 ans pour aider les communes à consolider leurs ponts

Le Sénateur de l'Eure Hervé Maurey a présidé la mission d’information sénatoriale mise en place après la catastrophe de Gênes. "Nous avions notamment proposé la création d'un fonds destiné à aider les communes à effectuer un diagnostic de leurs ponts et les travaux nécessaires, mais _l'Assemblée Nationale, sous la pression du gouvernement, a purement et simplement annulé ce dispositif qu'on avait voté_."

Les Sénateurs voulaient que l'Etat débloque 1,3 milliard d’euros sur 10 ans. Pour le Sénateur de centre droit "Il faut agir, pour éviter un drame."

En Creuse, il est difficile d’évaluer le nombre de ponts, on sait seulement que le Conseil Départemental en gère environ 900.

La ferraille apparente © Radio France - Fabien Arnet

Les maires de Boussac-Bourg et Saint-Silvain-Bas-le-Roc n'ont pas souhaité commenter l'état du pont Gaumet.