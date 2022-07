Pont de Brignoud : du nouveau pour le retour de la circulation des voitures d'ici à la fin 2022

On attendait des nouvelles des analyses et notamment des carottages du Pont de Brignoud (Isère), incendié au printemps par un acte criminel. Le Conseil départemental de l'Isère vient de dévoiler ces analyses et on s'oriente vers un retour des véhicules d'ici la fin de l'année et quelques travaux.