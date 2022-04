Pont de Brignoud : une réouverture très progressive à partir du 2 mai, en commençant par les piétons

Le pont de Brignoud, entre Crolles et Villard-Bonnot, après l'incendie de ce mardi 5 avril.

Le Pont de Brignoud, incendié début avril par un acte très vraisemblablement criminel, sera rouvert très progressivement, une bonne nouvelle pour la circulation dans le secteur. Le Conseil Départemental de l'Isère explique ce lundi soir avoir des garanties sur la sécurité de l'édifice. Il sera donc de nouveau accessible aux piétons à partir de lundi prochain, le 2 mai. Les experts mandatés par le Département de l'Isère ont donné leur feu vert, trois semaines après l'incendie volontaire qui a endommagé l'ouvrage. Une partie du pont sera donc ouverte aux piétons, le temps de le nettoyer et de baliser l'un des trottoirs.

Pied à terre pour traverser

En l’état et sans intervention, le pont ne peut supporter le poids des voitures

Les cyclistes devront mettre pied à terre pour traverser. Quant aux voitures, la réouverture n'est pas encore à l'ordre du jour, les expertises se poursuivent. "En l’état et sans intervention, le pont ne peut supporter le poids des voitures, ou plus généralement des véhicules légers. Sa structure a été trop endommagée par les flammes. C’est pourquoi le Département mène des expertises poussées et des prélèvements qui seront faits sur site. Concrètement, dans les prochaines semaines, des carottages vont être réalisés par des laboratoires spécialisés, sous la structure du pont. Ils seront analysés au microscope électronique pour connaître précisément comment le béton armé a résisté au feu. En fonction de ce que révéleront ces échantillons, le Département pourra déterminer le scenario qui permettra de rouvrir le pont à la circulation des véhicules légers".

Sécurité des usagers, rapidité des travaux

Ce choix sera fait en fonction de deux critères : la sécurité des usagers et la rapidité des travaux. Les analyses seront transmises au Département en juillet. Si elles sont concluantes, des travaux pourraient être menés et durer de 4 à 6 mois. Ce qui permettrait d'ouvrir la circulation aux voitures. En ce qui concerne les poids-lourds, il faudra sans doute attendre plusieurs années et la construction d'un nouveau pont indique encore le Conseil départemental dans ce communiqué.