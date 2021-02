Pont de Charmes-sur-Rhône : deux semaines de fermeture pour travaux pendant les vacances de février

Le pont de Charmes-sur-Rhône (Drôme) sera fermé du 8 au 19 février avec réouverture les 13 et 14. Ces travaux consistent à déplacer les câbles des réseaux Télécom, ENEDIS et CNR à proximité pour permettre l'élargissement du pont. Deux déviations seront mises en place au Nord et au Sud.

Les travaux d'élargissement du pont de Charmes-sur-Rhône (Drôme) sont en bonne voie. Annoncés en décembre 2020, ils doivent permettre le doublement du pont, afin de fluidifier la circulation. Avant leurs débuts officiels en septembre 2021, il faut procéder à des travaux préalables qui ont débuté le 25 janvier. Le pont sera donc fermé du 8 au 19 février, avec une réouverture les 13 et 14.

Préparer le terrain pour le vrai chantier

Ces premier travaux ont pour objectif de déplacer les câbles et les tuyaux des réseaux d'eau, de gaz, d'éclairage public, d'assainissement et de téléphonie enfouis à proximité de l'ouvrage. Dans leur situation actuelle, ils bloquent l'élargissement du pont et doivent donc être installés plus loin, pour permettre le bon déroulement des travaux à venir.

Une double déviation sera mise en place durant les deux semaines concernées. Au Nord : par la RD86 direction Guilherand-Granges, puis par le Pont des Lônes sur la RD96 à Soyons, la RD534N jusqu’à la RN7. Au Sud : par la RD86 jusqu’au Pouzin puis par la RD104 jusqu’à Loriol.

Cette phase de travaux préparatoires sera la plus perturbante pour les automobilistes. Aucune coupure n'est prévue sur les différents réseaux concernés par ce déplacement. Les travaux du pont qui débuteront en septembre ne devraient pas gêner la circulation. Ils devraient s'achever en mars 2023, et donc durer 18 mois.