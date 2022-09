Pont de Cornouaille : pas de fermeture du pont pendant les travaux

Les travaux, qui devaient commencer en 2023, vont finalement démarrer en septembre 2024, pour une durée d'environ 4 mois, selon Stéphane Le Doare, Vice-président du conseil départemental du Finistère en charge des infrastructures.

Une rénovation, de nouveaux aménagements

Les garde-corps à changer, les joints de dilatation et les engrenages aussi. Ces travaux d'entretiens du pont relèvent d'une opération de routine mais la structure exceptionnelle du pont pose quand même des contraintes logistiques. Sa longueur notamment : 610 mètres. Et sa morphologie en forme de courbe.

Aussi, le conseil départemental souhaite y ajouter des aménagements : des pistes cyclables et des trottoirs plus sûrs.

Pas de fermeture du pont

Parmi les contraintes, il y a celle de la fermeture du pont qui inquiète, alors que le pont comptabilise plus de 13 000 passages par jour.

L'option privilégiée est celle de la circulation alternée et les fermetures, pour les travaux les plus importants, se feront la nuit. "Entre 21 heures et 6 heures du matin" rassure Stéphane Le Doare.

Le pont de Cornouaille, vu du dessous, depuis Combrit. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Le coût des travaux est estimé à deux millions d'euros. Soit un million de moins que ce qui était initialement annoncé.