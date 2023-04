Pont de Groléjac fermé en Dordogne : "j'aurai dû faire 120 km par jour" témoigne un agriculteur

Avec la fermeture du pont, Alain Lagrandie, agriculteur à Veyrignac aurait dû effectuer trois aller-retour par jour par la déviation pour s’occuper de ses canards à Groléjac soit plus de 120 km au lieu de 24km. Il laissera donc son bâtiment d’élevage vide pendant un an,

À partir de 7 heures ce lundi 3 avril, vous ne pourrez plus traverser la Dordogne sur le pont de Groléjac. Ce dernier, ferme à la circulation pour près d'un an de travaux. Le département de la Dordogne lance ce grand chantier pour réhabiliter l'ouvrage en béton, presque centenaire. Le chantier va durer 11 mois.

Des trajets rallongés avec les déviations

Les habitants de Groléjac mais aussi de Carsac-Aillac et de Veyrignac, prévenus depuis plusieurs mois de ces travaux, réorganisent leur façon de se déplacer, tout comme les agriculteurs. Selon Pierre Lagrandie, ils sont cinq comme lui à avoir des terres de part et d'autre de la Dordogne. Pierre Lagrandie est installé à Veyrignac mais il a des terrains à Groléjac et un élevage de canards à Carsac.

L'élevage de canards sur pause le temps des travaux

Pendant les travaux, deux déviations sont mises en place, mais elles imposent un détour d'environ 15 kilomètres. Pour Pierre qui doit faire les trajets entre Veyrignac et Carsac, cela représente 42 kilomètres "aller-retour". Il doit se rendre trois fois par jour à Carsac pour s'occuper de ses 2.000 canards "soit 120 kilomètres par jour". L'agriculteur a préféré renoncer à son élevage pour l'année à venir car "cela va coûter trop cher en carburant".

L'agriculteur espère une aide du département pour compenser le manque à gagner lié à la fermeture du pont.