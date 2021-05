Pont de l'Ascension : des bouchons à prévoir sur les routes en Provence dès mercredi

Le pont de l'Ascension est attendu par de très nombreux Français : ce sera le seul pont du mois de mai et l'occasion de prendre le large pendant quelques jours. Bison Futé prévoit des perturbations dès ce mercredi soir, notamment en Provence.

Un "rush" vers les zones côtières dès mercredi après-midi

Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables.

Dans le sens des départs ces difficultés apparaîtront principalement mercredi après-midi et jeudi en matinée. Dans le sens des retours, les difficultés de circulation seront concentrées le dimanche depuis le milieu de la matinée jusqu’en soirée. Les difficultés de circulation seront ainsi observées entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée.

Jeudi 13 mai, dans le sens des départs, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange.

Dimanche 16 mai, est classé rouge dans le sens des retours. La circulation sera très difficile au niveau national.

Dans le sens des départs, partir avant midi ce mercredi

Mercredi 12 mai, Bison Futé recommande de :

quitter ou traverser les grandes métropoles avant 12h ;

éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 19h ;

éviter l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 9h à 19h ;

; éviter l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, de 11h à 19h ;

éviter l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 19h ;

Jeudi 13 mai, Bison Futé recommande d' :

éviter de quitter ou de traverser les grandes métropoles entre 10h et 12h ;

éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h ;

éviter l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 19h ;

; éviter l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 9h à 14h ;

éviter l’autoroute A9, de Montpellier en Espagne via Narbonne, de 10h à 13h ;

Dans le sens des retours, partir avant 11h du matin dimanche

Dimanche 16 mai, Bison Futé recommande de :

regagner ou traverser les grandes métropoles avant 11h ;

éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 10h à 19h ;

éviter l’autoroute A7, entre Salon-en Provence et Orange, de 11h à 13h ;

; éviter l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 10h à 19h ;

; éviter l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 19h ;

Pour connaître les difficultés attendues :