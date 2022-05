Pont de l'Ascension : des dizaines de vols Easyjet annulés ce jeudi à cause d'un problème informatique

La galère pour les passagers de la compagnie Easyjet en France ce jeudi. Des dizaines de vols ont été annulés dans plusieurs aéroports européens à cause d'un problème informatique, indique franceinfo.

Les vols ont repris mais des perturbations peuvent continuer dans la soirée et même jusqu'à vendredi matin à cause d'un effet domino, indique la compagnie aérienne à bas coût à nos confrères.

Paris, Lyon, Toulouse ou Nice

En France, les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de Lyon, de Toulouse ou encore de Nice ont notamment été concernés. Sur ces quatre aéroports, plus d'une vingtaine de vols au départ ou à l'arrivée du Royaume-Uni, du Maroc, du Portugal, de l'Italie ou encore de l'Espagne ont été annulés. D'autres ont été retardés.

Ce sont les vols entre 14h et 16h qui ont été les plus impactés. La situation revient à la normale ce jeudi soir. Sur Twitter, la compagnie, interpellée par de nombreux usagerss, invite tout de même ses passagers à "vérifier le statut" de leurs vols sur son site internet. "Notre équipe du service informatique travaille pour restaurer le système le plus vite possible".