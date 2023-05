Pont de l'Ascension : mercredi et jeudi classés rouge, dimanche noir, les prévisions de Bison Futé

À l'occasion du pont de l'Ascension, Bison futé classe les mercredi 17 et jeudi 18 mai rouge au niveau national dans le sens des départs. La journée du dimanche 21 mai est classée noire dans tout le pays dans le sens des retours.

Samedi, le trafic sera donc "très dense" dans le sens des départs. Les premières difficultés apparaîtront dès la fin de matinée et la circulation restera "très dense" jusque tard dans la soirée. En Île-de-France, la circulation sera très difficile en direction des barrières de péage. Le boulevard périphérique, l’A6b et l’A86 seront notamment concernés.

En régions, les conditions de circulation seront également très difficiles sur tous les grands axes du pays et particulièrement dans le couloir rhodanien, sur la façade atlantique et sur le pourtour méditerranéen. Des difficultés sont à prévoir sur l’A7 (notamment entre Lyon et Orange), l’A9 et l’A61, qui devraient être particulièrement chargées.

Le dimanche 21 mai "est classé noir au niveau national dans le sens des retours. La circulation sera extrêmement difficile", met en garde Bison Futé. D'une manière générale, les difficultés de circulation seront ainsi observées entre Paris et la Normandie ou la Bretagne, mais aussi en direction de la région Centre-Val-de-Loire, entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, entre Lille et les plages du nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l’Espagne et l’Andorre.