Pont de l'Ascension : plusieurs contrôles de gendarmerie prévus sur les routes des Hautes-Pyrénées

Prudence si vous prenez le volant pour ce grand weekend de l'Ascension ! Avec ce premier pont et le déconfinement, les routes risquent d'être chargées avec du orange prévu par Bison Futé pour la journée de jeudi, et du rouge pour dimanche dans le sens des retours.

Et les gendarmes ont eux aussi prévu d'être là, pour contrôler la vitesse et l'alcoolémie. "Ce sont des ponts où les gens ont tendance à se relâcher, surtout après le confinement", explique le lieutenant-colonel Bouedo, commandant en second du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées. Un contrôle a donc eu lieu à Horgues, à quelques kilomètres de Tarbes, ce mercredi après-midi, en présence du préfet Rodrigue Furcy. D'autres sont prévus jusqu'à dimanche un peu partout dans le département.

De plus en plus de grands excès de vitesse

La vitesse est particulièrement regardée par les forces de l'ordre car de plus en plus de gros excès de vitesse sont recensés, assure le préfet, puisque ceux qui dépassent les 50 km/h ont augmenté de 37%. Sur la sécurité routière, "les chiffres du début de l'année 2021 sont moyens, on augmente en terme de nombre de blessés, on baisse légèrement sur le nombre de tués, mais les chiffres sont globalement comparables à ceux de 2020 c'est-à-dire pas très bons", précise Rodrigue Furcy.

Les excès de vitesse de plus de 50 km/h ont augmenté de 37% en 2021 - Le préfet des Hautes-Pyrénées Rodrigue Furcy

Autre point surveillé : les stupéfiants. "On contrôle autant les stupéfiants et on trouve beaucoup plus", explique le préfet.