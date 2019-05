Pont de l'Ascension : record de bouchons en France mercredi soir, la journée de jeudi classée rouge

Avec 1.340 km, le record de bouchons cumulés sur les routes de France a été battu ce mercredi 29 mai, à l'occasion des premiers départs pour le pont de l'Ascension, d'après des informations de Bison Futé. La journée était classée rouge dans le sens des départs.

Pic de bouchons en fin d'après-midi

855 km de bouchons cumulés ont été relevés en région et 485 km en Île-de-France, lors d'un pic de bouchons à 18h10. Le précédent record datait du 24 mai 2017, veille de pont de l'Ascension également, avec 1.068 km de bouchons cumulés.

Les conditions de circulation devraient rester difficiles ce jeudi 30 mai. La journée est également classée rouge dans le sens des départs, au niveau national.

Bison Futé prévoit notamment une grosse fréquentation des zones côtières. "Les trajets reliant les plages aux grandes agglomérations proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée", détaille Bison Futé.

Et gare au retour, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir. Pour la journée de dimanche, classée "rouge" au niveau national dans le sens des retours, la circulation risque d’être plus importante "dans le grand Ouest, en Bretagne, en Normandie, Pays-de-la-Loire, ainsi qu’en région Centre-Val-de-Loire en direction de Paris. En Île-de-France, la circulation sera très dense sur les autoroutes A10, A6 et A13, dès la fin de la matinée et jusque tard dans la soirée".