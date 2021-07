Pont de Mirepoix-sur-Tarn effondré : l'enlèvement du convoi immergé débute

Récemment, les équipes en charge du démontage du tablier du pont de Mirepoix-sur-Tarn ont établi que le convoi qui devait initialement être enlevé en septembre en fin de chantier, bloque des éléments du tablier pour le démontage. Il a donc été décidé de procéder à son enlèvement entre le 29 juillet et le 4 août. Et cela commence ce jeudi par la foreuse que le poids-lourd tractait, un engin de 30 tonnes.

Enlever la foreuse, la remorque puis le camion

Le pont de Mirepoix s'est effondré le 18 novembre 2019, sous le poids d'un camion (44 tonnes). L'accident a fait deux victimes, le chauffeur du camion et une adolescente de 15 ans qui se trouvait dans une voiture emportée par la chute du pont, sa mère a survécu.

La foreuse que tractait le poids-lourd fait 30 tonnes, elle est sous l'eau. © Radio France - Manon Klein

Depuis début juin et jusqu’au mois d’octobre, le Conseil départemental de la Haute-Garonne réalise les travaux d’enlèvement des parties immergées du pont de Mirepoix. Sur la rive gauche, côté Bessières où est enfoui le convoi, la création d’un gué de 35 mètres sur la rivière permet d’installer une grue pour relever des parties lourdes enfouies dans le Tarn (tablier et convoi), et de les évacuer ensuite par convoi exceptionnel. Une équipe spécialisée de plongeurs sera mobilisée sur toutes les étapes de travaux.

Sur la rive droite, côté Mirepoix-sur-Tarn, une piste est aménagée à partir de la berge existante où est installée une grue de démolition et un système de relevage avec des treuils.

Les opérations se poursuivront la semaine prochaine avec l'enlèvement de la remorque lundi 2 août, puis du camion lui même le 4 août.