Catastrophe de Mirepoix-sur-Tarn : la famille de la victime inquiète pour la sécurité des ponts

Presque deux ans après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn où ont péri le conducteur d'un poids lourd et une adolescente, la mère de la jeune femme interpelle le gouvernement. Elle souhaite que le poids des camions sur les ponts soit davantage contrôlé. Celui de Gagnac-sur-Garonne inquiète.

Presque deux ans après la catastrophe de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), la maman de la jeune femme décédée dans l'effondrement interpelle le gouvernement sur la sécurité de nos ponts. Un poids lourd s'était engagé sur le pont alors que son chargement était beaucoup trop lourd : 50 tonnes, au lieu des 19 tonnes maximales autorisées, le conducteur aussi est décédé, noyé dans le Tarn.

La maman de la victime interpelle le gouvernement

La maman de la jeune femme, qui a elle survécu à l'effondrement du pont, s'interroge sur la réglementation actuelle : est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus pour contrôler le poids des camions sur les ponts ?

"Cette maman vit avec tout un tas de questions, donc elle aussi. Et moi, j'estime que mon rôle, c'est de relayer son questionnement et je vais tout faire pour obtenir une réponse." - Jean-François Portarrieu, député LREM de Haute-Garonne.

Elle s'est tournée vers Jean-François Portarrieu pour relayer sa demande au gouvernement : "Je ne fais que relayer l'interrogation d'une maman qui a vécu un drame et qui a perdu sa fille dans le Tarn. Elle est tombée elle aussi dans le Tarn. Elle a failli mourir, mais sa fille, âgée de 15 ans, est morte. Et elle nous a fait part de sa difficulté à comprendre pourquoi il n'y a pas de dispositifs existants mis en place pour identifier des véhicules en surcharge qui utiliseraient ce type de pont", explique le député LREM de Haute-Garonne.

Jean-François Portarrieu a donc adressé une question écrite au gouvernement à ce sujet le 9 novembre.

Deux ans après le drame, rien n'a changé malgré l'émoi

Un an après l'effondrement du pont, Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la Transition écologique, a donné rendez vous à la fin de l'enquête pour, si nécessaire,- renforcer le contrôle du trafic sur les ponts. En 2020, elle a estimé que celui de Mirepoix répondait à toutes les normes de sécurité et que le tonnage maximum avait bien été évalué par son gestionnaire, c'est à dire le conseil départemental de Haute-Garonne. Autrement dit : la faute repose sur le chauffeur, qui n'a pas bien respecté la limitation en s'engageant sur le pont.

Pour l'heure, pas de réponse judiciaire puisque l'enquête est toujours en cours.

La construction d'un nouveau pont à Mirepoix-sur-Tarn n'a pas plus avancée puisque la concertation avec les habitants débute tout juste, d'abord à Bessières le 23 novembre puis à Mirepoix le 13 décembre.

Mais pour Jean-François Portarrieu, il faudrait déjà agir pour éviter d'autres drames : "J'ai découvert que la ville de Chantilly avait mis en place il y a quelques années un dispositif, c'est à dire : avait installé des capteurs pour identifier des véhicules hors gabarit qui se présenteraient devant un ouvrage d'art". Un contrôle en circulation donc.

Le député LREM estime qu'une trentaine de stations de mesure de surcharge de véhicules sont actuellement en fonctionnement en France. "Et donc, la question que je pose c'est : est-ce qu'il n'est pas possible de développer, de généraliser ce système de détection des véhicules en surcharge qui emprunterait ce type de pont ?" Ces capteurs n'ont pour l'instant pas encore été installés sur des ponts.

L'inquiétude des automobilistes à Gagnac-sur-Garonne

Jean-François Portarrieu estime que qu'un autre pont dans notre zone devrait nous inquiéter : celui de Gagnac-sur-Garonne. Il sépare la ville de Seilh, en enjambant la Garonne. Le problème, c'est que ce pont est saturé et qu'il commence à être fragilisé puisqu'il a été construit en 1964.

Il suffit de quelques minutes, et même pas en heure de pointe, pour être impressionnés par le trafic. Plusieurs camions s'engagent à la suite sur le pont et sans respecter l'espacement minimal de 50 mètres entre deux véhicules. Une obligation qui est rappelée par des panneaux de chaque côté du pont. Mais cette obligation paraît difficile à faire respecter avec un tel trafic, observe un riverain, Bernard : "Ce pont est très passant, il y a énormément de circulation. Normalement, il n'y a qu'un camion qui doit passer à la fois mais il est embouteillé. Quand les camions sont engagés, c'est difficile de faire respecter la distance."

"Comme je prenais celui de Gagnac tous les jours je m'étais dit que ma foi ça pourrait aussi bien en arriver là." - Bernard

L'accident de Mirepoix-sur-Tarn est dans toutes les têtes ici : "depuis, effectivement qu'il y avait l'accident, je faisais attention mais on pense toujours que ce sera pour les autres, pas pour nous", témoigne par exemple Bernard.

Plus de 20.000 véhicules passeraient chaque jour sur le pont de Gagnac-sur-Garonne au lieu des 8.000 prévus. © Radio France - Marion BOTHOREL

Des inquiétudes partagées par tous les riverains rencontrés sur place, et confortées par les chiffres de Jean-François Portarrieu : "Le pont de Gaillac est mis en service pour une fréquentation quotidienne de 6.000 véhicules par jour. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20.000 véhicules par jour, dont 800 de poids lourds."

Et même s'ils savent qu'ils dépassent le tonnage maximum en s'engageant sur des ponts, ça n'empêche pas certains conducteurs de poids lourds de le faire quand même. Le mari de Laëtitia conduit des poids lourds : "Il a des collègues ou des gens de sa profession qui passent sur des ponts alors qu'ils ne devraient pas. C'est un secteur d'activité où il est nécessaire d'effectuer des contrôles plus rigoureux sur tous les ponts."

Une situation sous contrôle d'après les dernières expertises

C'est la métropole de Toulouse qui a la charge du pont de Gagnac-sur-Garonne, à une trentaine de kilomètres de Toulouse et depuis une semaine de la vidéosurveillance a été installée sur le pont pour contrôler le passage des camions.

S'il faut être attentif pour le remarquer, la mairie assure que le système fonctionne. Et pas d'inquiétude non plus concernant la sécurité du pont : d'après les dernières expertises, ce pont devrait être désengorgé à l'avenir. Puisqu'un nouveau pont va être construit, vraisemblablement à Castelnau d'Estrétefonds, mais pas avant 2030.