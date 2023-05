Pont de Normandie : une navette pour transporter les vélos et régler la dangerosité de la piste cyclable ?

C'est l'unique piste cyclable sur une autoroute en France, et ça pose des problèmes de sécurité. Après deux études et quatre ans de débats, l'association de défense des voies cyclables l’association "La Roue Libre" et la CCI Seine Estuaire ont peut-être trouvé une solution ce mardi : une navette motorisée transportant cycles et cyclistes d'un côté à l'autre de la Seine.

Dans un communiqué diffusé ce mardi, la CCI Seine Estuaire, concessionnaire du Pont de Normandie a rappelé avoir "diligenté une étude en 2019 sur les solutions possibles pour sécuriser la piste cyclable du Pont de Normandie". Cette étude avait fait l’objet d’une présentation aux départements limitrophes, ainsi qu’aux services de l’Etat**, propriétaire de l’infrastructure.**

"Bien que le constat d’insatisfaction sur les conditions de cette mixité de flux soit partagé par tous, écrit la CCI Seine Estuaire, les solutions proposées induisent notamment des modifications structurelles de l’ouvrage ou de sécurité pour les flux motorisés que l’Etat n’a alors pas souhaité valider."

Une nouvelle étude commandé en début d'année a aboutit aux mêmes résultats.

Une navette pour les vélos

Depuis, de nombreuses concertations ont eu lieu entre la CCI, la Métropole du Havre, l'office du tourisme et l'association "la Roue libre", permettant l'émergence d'une solution alternative : la "mise en place une solution de navette motorisée en capacité d’accueillir tout type de vélos, y compris les vélos cargo ou les vélos électriques, et pour tout type d’usage, tourisme ou professionnel". Cette solution doit maintenant être étudiée par l'État, propriétaire du Pont et les départements.

Le pont de Normandie a été mis en service le 26 janvier 1995. À l’origine le pont n’a pas été conçu pour accepter les vélos et piétons puisque ce devait être une voie expresse reliant les deux rives de l’Estuaire, point de traversée de la Seine pour la future autoroute des estuaires reliant l’Europe du nord à l’ouest et au sud-ouest de la France et réduire le désenclavement du second port français. Des pressions locales en cours de construction de l’ouvrage ont conduit à transformer la bande d’arrêt d’urgence en espace piétons/vélos tel que nous le connaissons aujourd’hui.