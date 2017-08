Pont de pierre sans voiture à Bordeaux : 90 000 cyclistes en deux semaines et 23 contraventions

L'expérimentation a démarré le premier août et elle est jusqu'ici satisfaisante selon Bordeaux Métropole. Le vélo et les joggeurs sont les grands gagnants de ce test du pont de pierre interdit aux voitures. Et il n'y a pas plus de bouchons, pour l'instant, en attendant la rentrée.

Evidemment, il faudra voir attendre la fin des vacances et la rentrée scolaire pour tirer un bilan précis des conséquences de l'expérimentation menée depuis le premier août et jusqu'au 30 septembre à Bordeaux sur le pont de pierre désormais réservé aux piétons, cyclistes et transports en commun. Mais après deux semaines, selon les chiffres communiqués par Bordeaux Métropole, jusqu'ici, tout va bien.

90 000 vélos en deux semaines sur le pont de pierre

Bordeaux Métropole a comptabilisé 90 000 cyclistes en 15 jours sur le pont de pierre. Ce qui par projection, pourrait donner 400 000 vélos au bout de deux mois d'expérimentation. Les pics de passage se situent de 7h à 9h le matin et de 17h30 à 19h le soir, du lundi au vendredi. Ce qui correspond aux trajets domicile-travail.

Pas de bouchons supplémentaires

Les ponts St Jean et Chaban-Delmas ont permis d'écouler 73 0000 véhicules par jour sur les quinze premiers jours d'août, là où le pont de pierre, le pont Chaban-Delmas et le pont St Jean, avaient vu transiter 69 000 voitures sur la même période en août 2016. 48 000 véhicules/jour sont passés par le pont Chaban (contre 34 500 l'an dernier). Et 25 000 sur le pont Chaban-Delmas (contre 19 500 l'an dernier).

23 contraventions pour non respect des nouvelles règles

Globalement, les nouvelles règles ont été bien enregistrées par les usagers. La police municipale a dressé 23 PV, dont 12 après 20h.