Nantes, France

Pour des raisons de sécurité, la fermeture du pont de Saint-Nazaire est totale ce dimanche matin : aucun véhicule ne peut y accéder de 9h30 à 12h30. L'interdiction démarre dès 9h pour les piétons, cyclistes, véhicules sans moteur et animaux de compagnie.

Le pont sera à nouveau accessible à tous à partir de 12h30.

