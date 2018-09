Nantes, France

Le Pont de Saint-Nazaire sera fermé à la circulation les nuits du lundi 10 au mardi 11 et du mardi 11 au mercredi 12 septembre. Afin de réduire au maximum la gêne occasionnée, l'intervention aura lieu entre 23h et 4h du matin. La préfecture de Loire-Atlantique annonce également qu'en cas de besoin, le pont pourrait à nouveau être fermé dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 Septembre, aux mêmes horaires.

Le Grand Pont de Mauves-sur-Loire aura lui aussi droit à son inspection mardi, mais en journée. La circulation sur la RD31 se fera en alternance en dehors des heures de pointe, entre 9h30 et 16h30.

Grand Pont de Mauves-sur-Loire - Département de Loire-Atlantique

France Bleu Loire Océan - On fait la route ensemble - L'info trafic toutes les 15 minutes matin et soir, toutes les 30 minutes en journée - Plus d'infos ici