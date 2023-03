Pont de Saint-Nazaire : réouverture complète après les dégradations mais en mode manuel

Mercredi 22 mars, des opposants à la réforme des retraites travaillant pour la plupart sur le port ou dans des usines toutes proches ont bloqué le pont de Saint-Nazaire et s'en sont pris à ses équipements . Deux portiques notamment ont été détruits. Le Département, contraint de fermer le pont quelques heures, avait rapidement rouvert à la circulation dès le lendemain mais sur une seule voie dans chaque sens. Après une inspection générale, les équipes du Département ont pu rétablir le système de basculement de voies. En clair, en fin d’après-midi ce mardi, la circulation s’effectuait sur 2 voies dans le sens Saint-Nazaire-Saint-Brévin et sur une voie dans le sens Sud-Nord.

Pas de portique ni de signalisation, interventions manuelles

Le système habituel de circulation, deux voies dans un sens et une voie dans l’autre, ce qu'on appelle le basculement de la voie centrale et qui s'effectue selon les horaires et l’intensité du trafic, a donc repris. Toutefois, certains équipements dégradés étant encore hors service, des interventions manuelles seront nécessaires. Les équipes du centre d’intervention du Département vont devoir compléter le balisage pour assurer la sécurité des usagers.

Le Département s’est assuré que les conditions de sécurité pour les usagers étaient bien réunies. Il a procédé à un diagnostic et une inspection de l’ouvrage. Une cinquantaine d’agents se sont mobilisés, notamment pour effectuer les premiers travaux de mise en sécurité (nettoyage de la chaussée, signalétique, dépose des portiques endommagés etc.).

Bilan des dégâts ? Plusieurs équipements ont été détruits ou sont hors service, à commencer par les deux indispensables portiques qui diffusaient des informations aux usagers telles que la signalétique, ou le système dynamique des voies qui régule la circulation sur les trois voies. La remise en service de ce système pourrait durer plusieurs mois. Mais des équipements connexes ont également été touchés comme les armoires techniques, les caméras ou les barrières.

Pour remplacer les portiques, l'enrobé endommagé, les signalétiques tant verticales que lumineuses, le Département a fait les comptes, la facture est estimée à 800000 euros.