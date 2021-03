Pont de Velotte à Besançon: les travaux avancent, réouverture prévue fin avril

Engagés en novembre dernier, les travaux du pont de Velotte à Besançon se déroulent comme prévu, et le calendrier du chantier est respecté. Ce mercredi a débuté la pose de l'encorbellement qui permettra aux cyclistes de traverser en toute sécurité.

Une étape importante a débuté ce mercredi 24 mars sur le chantier du pont de Velotte à Besançon: la pose de l'encorbellement, réservé aux modes doux, qui vient s’accoler au pont côté aval. Les travaux ont commencé fin novembre dernier par le dévoiement du réseau d’eau potable et d'une ligne électrique de 20 000 volts. Depuis le début de l'année, les ouvriers ont construit la rampe qui permettra de relier le pont à la véloroute côté route de Lyon, ils ont démoli les parapets, supprimé les anciennes couches d'enrobé, réalisé des micropieux destinés à l’ancrage des culées.

Les responsables du chantier ont eu une bonne surprise lors de cette première partie des travaux: ils s'attendaient à devoir consolider les piles et les fondations du pont, mais les études ont montré que le béton des années 50 était deux fois plus résistant que prévu, rendant cette consolidation inutile. Les trottoirs sont en cours d'achèvement, place maintenant à la construction de ce qui constituera la principale nouveauté: l'encorbellement.

Une structure "made in Grand Besançon"

Il va ressembler à celui qui longe le quai Veil-Picart depuis la construction du tramway. 13 consoles en acier, dont la première vient d'être mise en place, supporteront une charpente métallique. Par-dessus seront fixées des lambourdes en chêne, plaquées de robinier (un bois résistant à l'humidité) et de corindon, un matériau antidérapant. L'ensemble est "made in Grand Besançon", par l'entreprise Sodex-Obliger, installée sur la zone de l'Echange à Chemaudin et Vaux.

Le pont de Velotte en travaux mercredi 24 mars 2021, au premier plan, la première des 13 consoles qui supporteront l'encorbellement pour la voie cyclable. © Radio France - Christophe Mey

Cet encorbellement constituera la voie cyclable et dédiée aux mode de transport doux. Côté amont, le nouveau trottoir, large de 1 mètre 40 sera réservé aux piétons. Pour l'instant, les délais sont respectés, et le pont de Velotte devrait être rouvert à la circulation fin avril. Seule incertitude: la réalisation de l'étanchéité nécessitera des conditions météo favorables, dans le cas contraire, la réouverture serait repoussée de quelques jours.

Une navette quatre fois par jour pour les élèves de l'école de Velotte

A noter qu'une navette a été mise en service aux horaires scolaires (matin, midi, après-midi à la sortie de l’école et soir après le périscolaire) pour la dizaine d’enfants qui traversent habituellement le pont pour se rendre à l'école Henri Fertet de Velotte. Par ailleurs, les services de la ville et du Grand Besançon ont constaté, comme ils s'y attendaient, une augmentation de la circulation sur le chemin de Mazagran pour emprunter la passerelle de Tarragnoz. Devant les excès de vitesse constatés par les riverains, la police municipale a renforcé les contrôles.