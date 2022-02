Destruction du pont de Witry: un chantier d'ampleur démarre à Reims

Un chantier colossal démarre ce lundi au niveau du pont de Witry à Reims. L'ouvrage est vieillissant et il va être totalement refait à neuf. Le chantier va durer 10 mois, jusqu'à la fin décembre 2022 et coûtera 8,5 millions d'euros. Pendant le chantier, le réseau de transport Citura va s'adapter.

Le pont de Witry est un endroit stratégique à Reims, une des entrées de la ville. Chaque jour, ce sont environ 25.000 voitures et 1200 camions qui le franchissent. A partir de ce lundi 21 février, un énorme chantier de réfection va démarrer et il va durer jusqu'à la fin de l'année 2022.

Le pont de Witry construit en 1935 est aujourd'hui trop vieux et dangereux, il va donc être démoli et parallèlement, un nouveau pont sera construit juste à côté avec des trottoirs, et des pistes cyclables.

Pour Laure Miller, adjointe à la mairie de Reims, en charge des aménagements publics "la principale contrainte avec ce chantier, c'est qu'il se trouve au dessus du chemin de fer. Il faut donc qu'on réserve des créneaux auprès de la SNCF afin d'intervenir et de pouvoir neutraliser la circulation des trains. L'autre défi c'est d'avoir des délais de fermeture du pont les plus courts possibles, à savoir 10 mois de travaux "

Un futur pont sécurisé et facile d'accès

Le futur pont de Witry permettra aux usagers d'y circuler à pieds et en vélo puisque des pistes cyclables spéciales seront aménagées. Le pont assurera une liaison directe entre le quartier des Epinettes et le centre de Reims via le réseau "Reims à vélo".

Côté design, le pont bénéficiera de matériaux haute performance, d'un éclairage pour le mettre en valeur et son apparence finale sera globalement plus discrète afin de mieux se fondre dans le paysage urbain.

Pendant toute la durée du chantier, le réseau Citura s'adapte

Interrompre la circulation durant 10 mois le temps du chantier, c'est long et il faut s'adapter. Pour les habitants des Epinettes, plusieurs offres de transport sont mises en place par la ville de Reims et le Grand Reims.

Dès ce lundi 21 Janvier, un terminus transitoire est aménagé. La ligne de bus 5 s'arrêtera désormais à l'arrêt "cimetière de l'Est".

Pour les collégiens et les lycéens, un service gratuit de cars est mis à leur disposition entre l'arrêt "Route de Witry" et l'arrêt "Saint Symphorien" en centre-ville.

Pour les piétons et les usagers habituels du réseau Citura, une navette gratuite sera disponible en journée.

Déviation pour les voitures

Deux circuits de déviation sont conseillés pendant la durée de ce chantier afin de fluidifier le trafic routier