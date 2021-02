VIDÉO - Le pont entre Drancy et le Bourget fermé à cause d'un trou béant

Un trou béant dans la chaussée et de l'eau qui jaillit puissamment : depuis le début de ce samedi après-midi, la circulation est interrompue sur le pont entre Drancy et Le Bourget, à hauteur du 99 avenue Marceau à cause de l'effondrement d'une partie de la route. Des équipes techniques ont été mobilisées sur place pour procéder aux réparations et mettre en place une déviation, sur cet axe majeur entre les deux villes.

Le cratère impressionnant s'est formé après une rupture de canalisation d'eau du SEDIF, fragilisée par le grand froid. "Le pont du Bourget restera fermé jusqu'à lundi au moins", indiquait la mairie ce samedi en début d'après-midi.