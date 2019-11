Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : 4 choses à savoir sur les 2.000 ponts de Moselle

Moselle, France

Après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne, qui a fait un mort et 5 blessés et au moins 1 disparu ce lundi, l'état de nos ponts en Moselle est-il satsisfaisant? Il en existe 2031 dont une très grande majorité gérés par les collectivités locales. Le pont de Mirepoix était notamment géré par le conseil départemental de Haute-Garonne. En Moselle, 1.742 ouvrages sont à la charge du conseil départemental, dont 85% en bon état et 15% dans un état moyen ou dégradé.

15% des ponts départementaux sont dans un état moyen ou dégradé

Ceux qui nécessitent une surveillance accrue "sont contrôlés tous les ans", précise le président du conseil départemental, Patrick Weiten. Des travaux sont d'ailleurs en cours actuellement sur le pont de la RD14A à Thionville, à Pange, Condé-Northen et Hombourg-Haut. 8 autres ponts gérés par le département vont être rénovés en 2020-2021 pour des travaux estimés entre 400.000 et 850.000 euros.

Un pont suspendu à Hauconcourt reconstruit en 2014

Il existait aussi en Moselle un pont suspendu comme celui de Mirepoix. Ce pont situé à Hauconcourt a été complètement reconstruit en 2014 pour 12 millions d'euros.

Patrick Weiten revient sur la reconstruction du pont suspendu d'Hauconcourt Copier

Le pont communal le plus abîmé est à Petite-Rosselle

Parmi les ponts gérés par les communes, le plus abîmé est celui de Rosselmont à Petite-Rosselle. La commune se dit impuissante à supporter tout le poids financier de la reconstruction. L'Etat a commencé d'ailleurs à aider la commune à financer le chantier. Plusieurs subventions d'investissement ont été versées depuis le début de l'année. Le département va aussi y apporter une aide.

Un pont géré par l'Etat qui nécessite des travaux à Rombas

Parmi les 164 plus grands ponts de France gérés par l'Etat ou confiés à des sociétés d'autoroute, un seul en Moselle est dans la catégorie 3, celle de ouvrages qui ont besoin de travaux plus ou moins urgents. Il s'agit du pont de Rombas sur la RN52.