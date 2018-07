Rouen, France

Encore un nouveau chantier dans l'agglomération rouennaise. À partir du lundi 16 juillet et jusqu'au 26 août, le pont Guillaume le Conquérant est totalement fermé afin de subir des travaux d'étanchéité et des aménagements dans le cadre de la nouvelle ligne T4. Automobilistes, cyclistes et piétons ont interdiction d'y circuler. L'avenue Jean Rondeaux est également coupée, de la Sud III et presque jusqu'aux quais.

Une dizaine de déviations mises en place

Durant la durée des travaux, il est conseillé d'emprunter, pour les usagers venant de l'A150/Sud3, le pont Flaubert et pour ceux venant de l'est de l'agglomération, l'un des autres ponts du centre-ville. Les habitants venant de l'est doivent privilégier le pont Mathilde. Voir le plan de déviation ci-dessous.

La fermeture du pont Guillaume-le-Conquérant nécessite la mise en place d'une dizaine de déviations. - Métropole Rouen Normandie

La Métropole profite de cette période de vacances, où la circulation chute de 30%, pour entamer ces six semaines de gros oeuvre. Fermer la totalité du pont permet d'aller vit et donc de limiter les désagréments dans le temps. "Si nous avions fait les chantiers par demi chaussées, hors période de vacances, on aurait eu besoin de quatre mois", justifie Olivier Rusch, directeur adjoint en charge des grands chantiers.

Un nouveau pont avec cinq voies de circulation

Le pont Guillaume le Conquérant sera rouvert à la circulation automobile le 26 août avec une nouvelle configuration (3 voies allant de la rive droite à la rive gauche et 2 voies allant de la rive gauche à la rive droite). L’aménagement des trottoirs et de la piste cyclable démarrera à partir du mois de septembre .