Pont l'Évêque-Dozulé : les travaux ont commencé pour l'élargissement de l'A13

Les travaux ont commencé sur le chantier de l'A13. En 2020, la portion d'autoroute entre Dozulé et Pont l’Évêque sera élargie. Elle passera de deux à trois voies dans les deux sens comme l'est déjà la parcelle entre Beuzeville et Pont l’Évêque. 163 millions d'euros sont investis par la SAPN.

Déclaré d'utilité public par l'Etat en 2007, le projet autoroutier a longtemps traîné. Aujourd'hui il est plus qu'urgent, l'axe utilisé par 40.000 véhicules chaque jour doit être remis aux normes actuelles. Au total, l'élargissement va avoir lieu sur 22 kilomètres.

Une autoroute plus sûre, plus confortable, plus verte

Tel est le credo pour ce projet autoroutier d'ampleur, le plus important pour le concessionnaire sur le plan de relance signé avec l'Etat en août 2016.

Plus sûre parce que ces travaux seront l'occasion d'élargir amplement la bande d'arrêt d'urgence. Aujourd'hui, elle est quasi inexistante à certains endroits et partout trop étroite.

parce que ces travaux seront l'occasion d'élargir amplement la bande d'arrêt d'urgence. Aujourd'hui, elle est quasi inexistante à certains endroits et partout trop étroite. Plus confortable parce qu'indéniablement, la saturation du trafic et donc les risques d'accidents vont diminuer avec cet élargissement

parce qu'indéniablement, la saturation du trafic et donc les risques d'accidents vont diminuer avec cet élargissement Plus verte, parce que la SANEF a prévu la création de six nouveaux bassins de traitement des eaux mais aussi celles de deux murs acoustiques (1300 mètres de long au total pour 2 mètres de haut)

Ce projet d'élargissement est le projet majeur effectué par le groupe grâce au plan de relance signé avec l'Etat. En échange du plan de relance, SANEF/SAPN ont prolongé leur concession jusqu'en 2033.

Calendrier des travaux

La fin des travaux est prévu au plus tard pour le mois de juin 2020. Les travaux sur l'élargissement des voies en elles-même devraient débuter en novembre 2017.

Calendrier des travaux - SAPN

Pendant les travaux, l'A13 ne sera jamais interrompue. En revanche, la vitesse sera réduite sur certains tronçons. En ce qui concerne les routes secondaires, notamment celles qui passent au-dessus de l'autoroute, grâce à la méthode des piles déportées, elles ne devraient pas être coupées longtemps. Et c'est une première en France comme nous l'explique Jérôme Fossé, le responsable construction pour la SAPN.

Jérôme Fossé, SAPN Partager le son sur : Copier

Une web série pour raconter l'avancée du projet

La SAPN mise aussi beaucoup sur la communication. Une web série sur l'avancée du projet a été lancée. Le premier épisode traite de l'insertion professionnelle. En effet, le groupe insiste sur l'ancrage local des entreprises avec qui certaines maîtrises d’œuvres auront lieu. Mais l'entreprise insiste aussi sur les partenariats avec les associations locales.

Pour suivre l'avancée des travaux en direct c'est sur le site du plan de relance.