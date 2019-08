Pont Simone Veil : Bordeaux Métropole fait appel, les maires de Bègles et Floirac veulent des solutions alternatives

Bordeaux, France

La Métropole de Bordeaux a fait appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux après la décision du tribunal administratif de retoquer l'arrangement passé entre la collectivité et Fayat, constructeur du futur pont Simone Veil entre Bègles et Floirac. L'accord est jugé déséquilibré, au détriment du contribuable. On ignore cependant à quelle date sera examiné cet appel. Ce qui veut dire un nouveau retard pour le chantier et une mise en service du pont encore décalée, au-delà de 2023.

Les maires de Bègles et de Floirac veulent des solutions pour améliorer la circulation

C'est un nouveau coup dur, reconnaît le maire de Floirac Jean-Jacques Puyobrau, qui exige la mise en place de solutions alternatives pour décongestionner les deux rives de la Garonne, comme le covoiturage, la sécurisation et la création de pistes cyclables ou encore de nouvelles lignes de bus. Des demandes qu'il dit avoir déjà exprimées. "Il est urgent que les élus métropolitains, notamment le président, utilisent tout leur poids pour demander la mise en oeuvre rapide des demandes que j'ai déjà formulées" déclare l'élu.

Jean-Jacques Puyobrau : "Servons-nous de ce nouvel aléas pour aller vite, encore plus vite"

A Bègles, le maire Clément Rossignol-Puech se dit aussi surpris de la décision négative de justice. Et demande à la Métropole d'accélérer sur les projets de circulation alternatifs qu'il a lui aussi proposés. Comme Jean-Jacques Puyobrau, il voit le fleuve comme une alternative crédible, avec un système de bac.

Il faut absolument aller voir le préfet, pour la convaincre de l'urgence - Clément Rossignol-Puech

Clément Rossignol-Puech assure également que la circulation pourrait être moins bouchée rive gauche dès la rentrée, avec la mise en service de la voie de circulation semi-enterrée, qui devrait soulager les feux installés le long de la Garonne, au débouché du boulevard Jean-Jacques Bosc.