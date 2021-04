Pont-Sur-Yonne : la colère des bateliers ne passent pas

La colère des bateliers icaunais ne passe pas. Ce samedi, ils ont accroché une banderole "attention pont trop bas" devant le pont de Pont-sur-Yonne, pour dénoncer une situation inacceptable qui les empêche de travailler correctement. Ce pont, en rénovation, est inférieur de 38 centimètres au précédent ouvrage. Certes, il respecte la réglementation puisque sa hauteur est de 5,10 mètres, soit 40 centimètres au-dessus du minimum légal , qui est de 4,70 mètres, mais ce nouveau pont n'est pas pratique pour les bateliers.

"Plus le pont est bas, plus la manœuvre est difficile", explique Pascal Malbrunot, batelier, qui a déployé les banderoles avec deux autres collègues. Avec son bateau, lui passe relativement bien sous le pont, mais il constate que certains collègues doivent réaliser des manœuvres coûteuses. "On ralentit un peu éventuellement pour vérifier que ça passe. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le problème, c'est le temps de ballastage, surtout, quand il faut lester le bateau. J'ai des collègues qui doivent lester, mettre du ballast, de l'eau dans la cale ou dans les pics, pour pouvoir passer quand même. Et là, ça peut prendre une paire d'heure à chaque fois. Et si on ne peut plus mettre d'eau dans la cale parce qu'on a un colis encombrant, là, on est obligé de charger du sable. Et il y a un coût aussi, en plus de temps perdu".

Le pont de Pont-sur-Yonne a été construit entre 1938 et 1942 © Radio France - Renaud Candelier

Selon lui, c'est tout le développement du transport fluvial sur ce tronçon entre Gron et Montereau qui est en danger : "On parle de transport multimodal, d'écologie... Le transport fluvial, c'est le moyen de transport le plus écologique qui soit. Et ils ont déjà dépensé un peu d'argent sur la plateforme de Gron ! Donc il ne faut absolument pas réduire le rectangle de navigation, il faut relever ce pont d'un mètre ! Ou alors, il faut que l'Etat assume ses responsabilités, et qu'on nous dise "non, on ne veut plus faire de transport fluvial, ça ne nous intéresse plus" et on met tout sur la route ! On en est là".

Il est possible de rehausser le tablier de 50 centimètres sans reprise lourde de la structure du pont (VNF)

Pourtant, comme le chantier n'est pas terminé, il serait encore possible de trouver une solution selon VNF (voies navigables de France), qui s'occupe de la gestion du trafic. "C'est bien le conseil départemental de l'Yonne qui est maître d'ouvrage des travaux, donc la responsabilité des travaux et des caractéristiques techniques du nouvel ouvrage est bien du ressort du département de l'Yonne", répète Virginie Pucelle, la directrice territoriale adjointe de VNF dans le secteur "Centre - Bourgogne". "Nous avons demandé au département d'étudier les possibilités techniques pour rehausser le pont dans le cadre du chantier actuel. Ils nous ont indiqué que techniquement, c'était possible de rehausser le tablier de 50 centimètres sans reprise lourde de la structure du pont. Techniquement, cette proposition semble possible, mais la décision revient au conseil départemental puisque c'est lui qui est maître d'ouvrage", poursuit la représentante de VNF.

Une subvention d'un million d'euros

"On est soucieux de sortir "par le haut" de ce dossier, parce qu'on croit au développement du trafic fluvial sur cet itinéraire. Aujourd'hui, c'est un trafic qui représente un million de tonnes de marchandise, 1700 bateaux chargés par an : beaucoup de granulats, de céréales... et puis on croit au développement du port de Gron, tout près de Sens. C'est pour ça qu'on voudrait ne pas avoir ce "caillou dans la chaussure" au niveau du pont de Pont sur Yonne. Et c'est pour ça qu'à titre exceptionnel, face à la proposition technique du département, on a proposé une subvention pour prendre à notre charge le coût de la rehausse du tablier, qui s'élève à un million d'euros", ajoute Virginie Pucelle.

Pas de réponse du conseil départemental

Le département, qui est responsable de ce chantier, n'a pas souhaité officialiser sa décision. Les élus du conseil départemental de l'Yonne en charge du dossier n'ont pas trouvé le temps de répondre à nos questions.