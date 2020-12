Le nouveau pont de Pont-Sur-Yonne, actuellement en construction, est 32 cm plus bas que le précédent. Les bateliers sont en colère tandis que Conseil Départemental et Voies Navigables de France se renvoie la responsabilité quant à sa nouvelle taille.

Pont-Sur-Yonne : le pont de la discorde entre bateliers, et Département et Voies Navigables de France

C'est un chantier rare et ambitieux où rien n'est laissé au hasard. En juillet 2019 a démarré la construction d'un nouveau pont à Pont-Sur-Yonne pour remplacer l'ancien construit entre 1938 et 1942. Un peu plus d'un an après le début des travaux la moitié de l'ouvrage est réalisée mais il provoque la colère des bateliers.

Ca dépasse l'imagination ! ( Pascal Malbrunot, batelier)

Ceux qui utilisent au quotidien l'Yonne comme voie navigable constatent que le nouveau pont est plus bas que le précédent. 32 centimètres en moins tout de même ! Pascal Malbrunot, transporteur fluvial depuis 30 ans n'a jamais vu ça " Ça dépasse l'imagination ! On ne fait pas des travaux neufs en réduisant la capacité de la voie navigable, routière ou ferrée " . L'ancien pont était déjà très bas et désormais selon ce batelier lui et ses collègues vont devoir utiliser du ballast ( de l'eau en cale ) ou du lest pour alourdir au maximum leurs embarcations et s'assurer qu'elles ne heurtent pas le nouvel ouvrage. Pascal Malbrunot se demande alors qui a eu cette idée qui va provoquer plus de manutention et plus de frais. Est-ce le Conseil Départemental de l'Yonne, maître d'ouvrage du chantier ? Ou est-ce Voies Navigables de France l'exploitant de la voie fluviale ?

Conseil Départemental et Voies Navigables de France dos à dos ?

Ce n'est pas le Département assure Franck Semence qui est son Directeur Général adjoint en charge du pole infrastructure. "L'autorité administrative qui est seule en capacité de donner le gabarit c'est VNF. Le Département de l'Yonne et ses services techniques ont réalisé les études conformément à ce gabarit imposé par les règlements exploités par VNF". Il s'agit du règlement de police, un peu comme "un code de la route pour chaque voie fluviale" explique Virginie Pucelle, Directrice Territoriale adjointe de VNF Centre Bourgogne. Ce n'est pas VNF qui a pris la décision de reconstruire le pont en le réduisant non plus assure-t-elle : "Le nouveau pont devait respecter à minima une hauteur libre de 4,70 mètre et là nous avons 5,10 mètres".

Une concertation pour améliorer la signalisation de l'ouvrage

Autrement dit chacun est dans son bon droit. La hauteur minimum qui était amplement respectée par l'ancien pont, l'est toujours par le nouveau, même s'il est plus petit. Voies Navigables de France n'a pas de recours possibles quant au Département, Franck Semence assure que les bateliers doivent se conforter aux règlements à l'image des automobilistes avec le code de la route.

Reste que VNF reconnaît que le passage de l'ancien pont était déjà délicat et que le passage du nouveau le sera encore plus. L'organisme reconnaît a demi-mot un manque de concertationavec les principaux usagers, bien que, selon Virginie Pucelle, cela soit "du ressort du maître d'ouvrage".

Bien conscient du problème, VNF entend mener une concertation avec les principaux acteurs, dont les bateliers, pour améliorer la visibilité et la signalisation à l'approche de l'ouvrage et faciliter ainsi son passage.