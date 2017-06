Le pont de Port-Boulet près de Chinon sera fermé jusqu'au mois de septembre

Des perturbations et de forts ralentissements sont à prévoir à partir de ce mardi et jusqu'au 1er septembre au niveau du pont de Port-Boulet en Indre-et-Loire. Des travaux d'étanchéité et la réalisation de nouveaux enrobés sont entrepris sur ce pont qui supporte beaucoup de circulation.

Les réparations du pont de Port-Boulet, qui dessert la centrale d'Avoine, vont provoquer des perturbations et de forts ralentissements sur la route départementale 749 depuis Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire). Ces travaux d'étanchéité et la réalisation de nouveaux enrobés démarrent ce mardi : ils devraient durer jusqu'au 1er septembre.

Des déviations en place

Plus de 10.000 véhicules par jour, dont 12 % de poids lourds, empruntent cette route départementale tout près de l'autoroute A85 située à deux pas de la centrale nucléaire de Chinon. La circulation des plus de 3 tonnes 5 sera interdite. Pour les voitures, elle se fera en alternée 24 heures sur 24 avec des durées d'attente qui pourront aller jusque 20 minutes.

Des déviations sont mises en place, certes un peu longues. La solution est de privilégier le covoiturage. Ces travaux viennent clore un chantier de réfection qui a commencé l'été dernier. Le pont de Port-Boulet qui date d'avant-guerre mesure près de 500 mètres : à terme, il risquait de s'affaisser.