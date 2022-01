Port de Marseille-Fos : premier soutage d'un porte-conteneurs au gaz naturel liquéfié

La première opération de soutage de gaz naturel liquéfié (GNL) d’un navire vers un porte-conteneurs a eu lieu ce vendredi matin dans le Port de Marseille-Fos.

Il s'agit d'un partenariat entre la CMA CGM, l'un des leaders mondial du transport maritime et TotalEnergies. Le porte-conteneurs "Bali"de 366 mètres de long et qui fait la route entre l'Asie et la méditérrannée chargé de 15.000 containers, propulsé au GNL, a été avitaillé avec environ 6.000 m3 de GNL alors qu'il était au terminal à conteneurs Eurofos. En même temps, se déroulaient les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs. L'opération a duré 16 heures.

En préparation de cette opérationde soutage, le Gas Vitality de Total a été chargé de GNL au terminal méthanier d'Elengy à Fos Cavaou le 28 décembre 2021.

La CMA CGM annonce 44 navires propulsés au GNL

D’ici à la fin de 2024, le Groupe marseillais CMA CGM disposera d’une flotte de 44 navires propulsés au GNL, de tailles différentes, dont 24 sont déjà en service. "Cette initiative met en avant les solutions au gaz naturel liquéfié, représentant la première étape d’une stratégie industrielle plus large qui s’appuiera sur des carburants alternatifs tels que le biométhane et le e-méthane", selon Christine Cabau, Directrice Centrale Exécutive en charge des actifs du Groupe CMA CGM.

Le GNL est présenté comme "la solution la plus avancée (...) pour soutenir les efforts visant à améliorer la qualité de l’air". Un navire propulsé au GNL émet jusqu’à 23 % de gaz à effet de serre de moins que les systèmes traditionnels propulsés au fioul.

Du côté du Port de Marseille, on se félicite de cette innovation, à l'image d'Hervé Martel : une nouvelle étape historique pour le port de Marseille Fos, qui à l’évidence, constitue un hub essentiel pour le gaz naturel liquéfié en Méditerranée (...), le port s’engage résolument dans cette voie : celle de l’excellence environnementale", selon Président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille-Fos.