Port du masque à Saint-Étienne : l'obligation ne s'applique pas aux cyclistes

Beaucoup se posaient la question depuis que le port du masque est obligatoire dans plusieurs quartiers de Saint-Étienne : les cyclistes doivent-ils pédaler masqués ? Non répond la préfète de la Loire dans un arrêté pris vendredi.

Depuis le 20 août dernier, le port du masque est obligatoire pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans plusieurs quartiers de Saint-Étienne. Néanmoins, à vélo, ce n'est pas le cas. La préfète de la Loire a levé une ambiguïté en prenant ce vendredi un arrêté précisant que "l'obligation (...) ne s'applique pas aux personnes exerçant une activité physique, au titre de la course à pied et du vélo, mais elle redevient applicable dès lors que l'activité cesse", peut-on lire à l'article 8 et à la page 45 du document mis en ligne par les services de la préfecture de la Loire.

L'association représentant les cyclistes stéphanois Ocivelo avait écrit au maire de Saint-Étienne et à la représentante de l'État le 31 août dernier, leur demandant de dissiper le flou, son président craignant même qu'une éventuelle obligation dissuade les Stéphanois de se déplacer à vélo.