Porte de DrômArdèche : la communauté de communes paie votre trajet domicile-travail

La communauté de communes Porte de DrômArdèche relance la promotion de l'application de covoiturage Klaxit pour les trajets domicile-travail et en assure le financement.

L'application de covoiturage Klaxit avait été un peu délaissée avec la crise sanitaire du Covid-19 et les consignes de distanciation sociale. En cette rentrée, les élus de la communauté de communes Porte de DrômArdèche autour de Saint-Vallier relancent sa promotion : "ça répond à un triple objectif" argumente Pierre Jouvet, le président de l'intercommunalité, "essayer de faire faire des économies à nos habitants, en revalorisant leur pouvoir d'achat avec des trajets individuels en moins ; lutter contre le réchauffement climatique parce que se déplacer à 4 dans une voiture plutôt que seul pour aller travailler, c'est bon pour la planète ; et puis désengorger nos routes parce qu'on a une augmentation de la population."

La communauté de communes Porte de DrômArdèche prend en charge financièrement le dispositif : le passager ne paie rien, et le conducteur est indemnisé 2 euros par trajet (4 euros quand le trajet dépasse 40 kilomètres). Aujourd'hui, 200 personnes utilisent régulièrement l'application. Les élus espèrent atteindre 1.000 covoitureurs actifs.

Un argument pour aider les entreprises à recruter ?

Une vingtaine d'entreprises font la promotion de l'application Klaxit auprès de leur salariés. Plus ils seront nombreux à l'utiliser, plus ils auront de chance de trouver des trajets à partager. Claudie Patouillard-Curtil, responsable ressources humaines dans l'entreprise Revol à Saint-Uze y voit aussi un argument pour recruter : "une grande partie des recrutements sont freinés par une partie salaire, mais indirectement c'est lié à la distance. Le coût aujourd'hui d'un plein d'essence fait qu'on ira beaucoup moins facilement travailler à plus de 10 kilomètres de chez soi dans l'industrie. Donc Klaxit peut être une réponse à cette problématique."

En mai, quand l'essence dépassait 2 euros le litre, l'application Klaxit a été très utilisée. Mais l'objectif c'est que le covoiturage soit régulier, qu'il ne fluctue pas comme les prix à la pompe.