Pose d'un pont ferroviaire au Luxembourg : l'autoroute des frontaliers coupée tout ce week-end

De gros travaux sont prévus ce week-end au Luxembourg : ça concerne la nouvelle ligne ferroviaire qui est en cours de construction entre Bettembourg et Luxembourg. Les CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois) vont procéder à l'installation d'un pont au dessus de l'autoroute A3, un peu avant la croix de Gasperich. Cette opération impressionnante est appelée "ripage" : on construit le pont à côté de l'endroit où il sera installé et le jour J, on pose, en le soulevant en l'air ou en le faisant coulisser. Cette opération va entraîner de grosses perturbations.

Autoroute totalement coupée pendant plus de deux jours

Ces perturbations ne vont pas impacter le trafic ferroviaire : ces nouveaux rails ne seront opérationnels que dans quelques années. C'est bien sur la route que l'impact va être important. Car le futur pont, l'un des plus imposants d'Europe avec ses 200 mètres de long, ses 40 mètres de haut et ses près de 6.000 tonnes, va enjamber l'autoroute A3 chère aux frontaliers. Pour des raisons de sécurité, et pour faciliter la pose de ce mastodonte, il faut donc fermer l'autoroute tout ce week-end.

Concrètement, la circulation sera coupée entre Bettembourg et Gasperich de ce vendredi soir (20 heures dans le sens montant, 22 heures dans le sens descendant), jusqu'à lundi matin 6 heures. Il pourra y avoir des bouchons plusieurs heures avant la fermeture officielle de l'autoroute.

Pendant ce temps, il faudra donc prendre la déviation, qui vous fera passer par l'A6, la croix de Cessange, puis l'A4 vers Esch-sur-Alzette, et enfin l'A13, pour revenir vers la Lorraine, et inversement pour monter vers la capitale du Grand Duché. Cela veut donc dire que l'aire de Berchem sera fermée tout le week-end. Pour le ravitaillement en alcool et cigarettes, il faudra donc attendre, ou aller dans un autre point de vente.

Pour rappel, le tronçon Bettembourg-Luxembourg des CFL sera à nouveau complètement fermé dans les deux sens, comme l'été dernier, du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre prochains, pendant les deux semaines des vacances de la Toussaint, afin de finaliser une partie de ces travaux colossaux sur le réseau ferroviaire des CFL.