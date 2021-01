Post-Brexit : Cherbourg triple ses rotations maritimes avec l'irlande

La compagnie maritime Brittany Ferries a inauguré ce mardi une nouvelle ligne entre Rosslare et Cherbourg. Le Cap Finistère a accosté en début d'après midi, en présence de l'ambassadrice d'Irlande, Patricia O'Brien venue parler du développement des relations maritimes entre son pays et le port du Cotentin : 9000 remorques attendues en ce mois de janvier, contre 3000 l'an dernier.

A Cherbourg, les rotations maritimes avec l'Irlande ont été multipliées par 3 depuis le Brexit © Radio France - Jacqueline Fardel

Depuis le 1er janvier, les rotations avec la République d'Irlande ont été multipliées par 3, avec aujourd'hui 11 ou 12 escales par semaine. Toutes les compagnies se positionnent : la Stena Line, Irish Ferries, et donc aujourd'hui la Brittany Ferries qui proposera désormais une rotation hebdomadaire pour le fret vers Rosslare, et va aussi parallèlement, doubler sa capacité depuis Roscoff vers l'Irlande.

L'ambassadrice d'Irlande Patricia O'Brien est venue parler du développement des relations de son pays avec Cherbourg avec le maire Benoit Arrivé et le président de la Brittany Ferries, Jean-Marc Roué © Radio France - Jacqueline FARDEL

Relance post-brexit

La Brittany Ferries qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire, essaie de se relancer après le Brexit et cherche à surfer sur cette vague irlandaise.

Jean-Marc Roué, le président de la Brittany Ferries , à Cherbourg pour le lancement de la nouvelle ligne vers Rosslare © Radio France - Jacqueline Fardel

La compagnie maritime voulait se positionner au plus vite sur ce marché explique le président de la Brittany Ferries Jean-Marc Roué : "La République d'Irlande du fait du Brexit, de la multiplication des contrôles et des paperasseries, veut éviter le pont terrestre pour ses liaisons avec l'Union Européenne, et cette route peut-être remplacée par une ligne maritime directe depuis Cherbourg, un port totalement équipé et la liaison maritime est plus courte, le voyage dure16h."

De nouveaux clients

Le paysage se redessine après le Brexit : beaucoup de camions se détournent du Landbridge, la traversée via l'Angleterre par la route -150000 camions chaque année- pour éviter les formalités et prendre un chemin plus direct.

Et le port de Cherbourg est l'un des premiers bénéficiaires de ce changement constate Yannick Millet, le directeur du port de commerce de Cherbourg "On a multiplié par 3 nos chiffres habituels et c'est la conséquence directe du Brexit. Une grande partie des remorques sont liées à des denrées comestibles mais ça va s'élargir. _On voit des nouveaux clients comme Amazon ou la grande distribution._"

L'atout de Cherbourg c'est que c'est le chemin le plus court entre la France et l'Irlande et donc pour l'entrée sur le territoire européen

Yannick Millet, directeur du port de commerce de Cherbourg, nouvel eldorado vers l'Irlande © Radio France - Jacqueline FARDEL

De nouvelles perspectives

Le trafic vers l'Irlande pourrait encore se développer, le port a embauché des renforts et espère les pérenniser. Le trafic vers la Grande-Bretagne lui est très ralenti.

La Brittany Ferries n'a pas abandonné son projet de ferroutage entre Bayonne et Cherbourg, mais vu le contexte, le projet est repoussé au moins à la fin 2022