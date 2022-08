Autoroute A6 : dans la peau des patrouilleurs de Pouilly-en-Auxois

Nouveau week-end bondé sur les routes de France : Bison futé prévoit du rouge dans les deux sens ce samedi 13 août 2022. Parmi les voitures ce week-end, vous croiserez aussi les patrouilleurs APRR. A Pouilly-en-Auxois, le district APRR couvre une zone sur l'A6 qui va du Col de Bessey-en-Chaume, direction Beaune, et juste au dessus de Bierre-lès-Semur, en direction de Paris. La mission de ces bonhommes en orange fluo ? Etre le premier maillon entre les automobilistes et le reste du monde. France Bleu Bourgogne a suivi un des cinq employés APRR de Pouilly-en-Auxois le temps d'une patrouille.

Veiller sur les automobilistes

En une journée, trois patrouilleurs se relaient, toutes les huit heures, le relais est passé. Sylvain Ratat est l'un des cinq employés du site APRR de Pouilly-en-Auxois. Patrouilleur depuis plus de 10 ans, il nous emmène avec lui. Avant de partir, le fourgon doit être bien équipé : panneaux de signalisation, cônes, de quoi déblayer la route en cas de besoin... Il faut dire que le métier de Sylvain est multifonction : le cœur reste de signaler les accidents, tout en mettant les personnes à l'abri. Au quotidien, c'est aussi vérifier que les panneaux de signalisation sont lisibles, s'occuper de tous les objets ou animaux qui encombre la route ou les aires d'autoroutes....

Aujourd'hui, Sylvain est appelé à l'autre bout du secteur, près de Bierre-lès-Semur. Une voiture en panne est garée sur la voie d'insertion, il faut donc la signaler pour qu'elle soit en sécurité. Le patrouilleur reçois ordres et informations du poste de commandement (PC) régional, ses yeux en quelque sorte : "dès qu'il nous donne une information, on doit aller sur place", précise Sylvain. Cette fois, il n'est pas sûr d'arriver à temps : "je ne te promets rien, il faut le temps que j'y aille", précise-t-il à son collègue de l'autre bout du fil. "Je n'ai pas de chance, il n'y a personne de plus près. Il y a toujours ce petit moment d'adrénaline, quand on nous appelle, on se sent utile." Finalement, la dépanneuse est arrivé avant le patrouilleur au chevet de la voiture en panne "on n'a pas toujours le temps ou les bonnes infos mais il faut toujours vérifier, on ne sait jamais", conclue-t-il.

Un métier dangereux ?

Sylvain est souvent au contact des voitures, qui roulent à 130km/h... pendant qu'il doit traverser trois voies pour aller chercher un essieu qui gêne la circulation. Il connait ces risques mais admet un manque de pédagogie : "je trouve que les automobilistes ne font pas beaucoup d'efforts, il ralentissent au moment de l'accident pour regarder, mais lorsque nous sommes entrain d'installer des des cônes avant, ils nous frôlent à 130 km/h", explique Sylvain. Même après plus de dix ans de métier, Sylvain garde un souvenir pratiquant marquant : "c'est un miracle", explique-t-il. "J'étais en patrouille de nuit. Une voiture est arrêté sur le côté, c'est un couple de personnes âgées. En me retournant, je vois un camion qui va tout droit sur moi. J'ai juste eu le temps de sauter derrière les lissières et de crier attention. Il a donné le coup de volant, et donc ce n'est que l'arrière qui a tapé. La dame était debout et n'avait rien."