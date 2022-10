Pour aider sa mère sans permis, elle lance un groupe Facebook de covoiturage

Pour venir en aide à sa mère qui n'a pas le permis, Alisson Guichard, 34 ans, a créé une page Facebook de covoiturage dédiée aux habitants de La Chapelle d'Aligné (Sarthe), le 15 septembre 2022. Il y a pour l'instant une trentaine d'inscrits sur "En voiture Simone, version chapelloise."

ⓘ Publicité

Pas de voiture, peu de transports en commun : les difficultés lui sautent aux yeux quand sa maman de 56 ans emménage dans la commune en février 2022 pour se rapprocher de sa famille. "Avant j'habitais Angers, où il y avait le tram, le bus, le train, énumère Brigitte Guichard. Ici, rien tout ça !"

Une seule ligne de bus

Seule une ligne de bus, la 203, traverse la commune de 1 700 habitants. Elle relie Sablé-sur-Sarthe à La Flèche , mais ne passe que trois fois dans la journée. "Ma maman adore faire le marché de la Flèche le samedi matin. Si elle loupe le car tôt le matin, c'est raté", explique Alisson.

Encore plus handicapant : Brigitte cherche un nouveau travail. "J'avais vu un poste dans un commerce qui m'intéressait. Mais c'était à Sablé-sur-Sarthe, donc ingérable avec les horaires de bus."

Economies sur les trajets

En lançant le groupe Facebook, Alisson, qui n'habite ici que depuis un an, espère aider tous les habitants de La Chapelle d'Aligné. "L'idée, c'est l'entraide, le partage", appuie-t-elle.

"Emmener un jeune au lycée plutôt qu'il prenne le car très tôt le matin par exemple."

Elle ne l'avait pas réalisé au début, mais cette initiative permet aussi de réduire le coût des voyages. "Avec l'augmentation du prix du carburant, ça peut arranger plus d'une personne." Chaque membre qui publie sa proposition de trajet est par ailleurs libre de demander une participation financière.

Le plus important pour Alisson, c'est que chacun fasse comme il l'entend. "On verra bien si ça prend." Il y a en tout cas de quoi faire. D'après des chiffres de Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de 2019 : près de 95% des habitants de La Chapelle d'Aligné possèdent au moins une voiture.